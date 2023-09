WA 5 Salzburg - Sanitka so záchranármi parkuje pri vchode do ZOO v rakúskom Salzburgu v utorok 12. septembra 2023. V zoologickej záhrade v rakúskom Salzburgu usmrtil v utorok ráno nosorožec 33-ročnú ošetrovateľku a zranil aj ďalšieho zamestnanca, ktorý jej prišiel na pomoc. Takmer dvojtonové zviera sa rozbehlo proti ošetrovateľke, keď ho išla rutinne natrieť krémom proti hmyzu. FOTO TASR/AP An ambulance with rescue helpers of the Red Cross stands at the entrance of the Hellbrunn Zoo in Salzbu

Zdroj: TASR