K streľbe na letisku v moldavskom hlavnom meste došlo v piatok po tom, čo úrady nepovolili 43-ročnému Rustamovi Asurovovi z Tadžikistanu vstup do krajiny. Príslušníci bezpečnostnej služby sa muža po zamietnutí vstupu do krajiny snažili odviesť nabok, no ten jednému z nich vzal pištoľ a začal strieľať. Krátky čas tiež držal rukojemníkov, no napokon ho zneškodnila špeciálna jednotka. Asurov pri zásahu utrpel desať strelných rán, ktorým v pondelok vo vyšetrovacej väzbe podľahol.

#Moldova 🇲🇩 BREAKING: an attack took place on #Chisinau airport.



A Russian citizen who was denied entry into the country is reported to have grabbed the gun of a border guard and killed two people with it. He is now under arrest. pic.twitter.com/4dyHYt866z