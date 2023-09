Vladimír na dovolenku vyrazil spolu so synom a jeho partnerkou v ešte nedeľu 27. augusta, píše portál tn.cz. Podľa informácii mu už ale hneď po príchode bolo veľmi zle.

"Otec celú noc vracal a bolo mu veľmi zle, tak sme ráno v utorok volali lekára cez delegáta. Lekár konštatoval, že ide o plynatosť, možno koliku alebo zápchu a dostali sme recept s liekmi na uvoľnenie,“ povedal jeho syn Jan pre tn.cz.

Ján utekal lieky pre otca rýchlo kúpiť, no nezdalo sa, že by mu nejakým spôsobom zaberali. "Otcov stav sa nelepšil, skôr zhoršoval, preto sme znova vo štvrtok ráno privolali lekára cez poisťovňu. Dorazila mladšia doktorka, išla na izbu, vyšetrila ho, vzala si fonendoskop, to jeho nafúknuté brucho počúvala. Povedala, že ide o plynatosť, zvýšené nadúvanie a zápchu," pokračoval.

Doktorka údajne vôbec nenavrhla vzatie Vladimíra do nemocnice.

"Otec bol potom celý deň na izbe, raz si zašiel do jedálne pre polievku, vyzeral mizerne. Aj priateľom v SMS správach sa sťažoval, že je mu hrozne zle. Keď odchádzal po večeri, a vzal si len hroznové víno, tak hovoril, že ide na izbu umrieť, že je mu strašne zle. Mysleli sme, že to hovorí iba zo srandy," povedal Ján.

Mŕtve telo objavili nasledujúce ráno. Otcovi klopali na dvere, volali ho na raňajky, no nikto sa neozýval. Ján okamžite bežal po kartu od izby na recepciu, pretože tušil, že je zle. Nakoniec sa do otcovej izby dostal, no čakal ho hrôzostrašný pohľad. "Bol to ako výbuch sopky, ležal v takej čiernej kaši a celý povracaný a zrejme tými zvratkami zadusený. Telo bolo ešte teplé, strašný pohľad,“ opisuje udalosť jeho syn.

Zatiaľ nie je jasné, čo sa Vladimírovi stalo a prečo zomrel. Do hotela dorazila polícia aj súdna lekárka, Vladimírovo telo previezli na pitvu do Varny.