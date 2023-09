Má Slovensko vážny problém? Ak platí to, čo v sobotu (23. 9.) vyhlásil šéf Smeru Robert Fico, tak určite! Expremiér so svojou stranou totiž plánuje po voľbách podať na prezidentku Zuzanu Čaputovú (50) návrh na obžalobu za porušovanie Ústavy SR. Podľa odborníka ide o súčasť predvolebnej kampane Smeru. Pripomíname, že prezidentka ešte 13. septembra, teda rovnako počas vrcholiacej kampane, podala na súd žalobu na Fica.

Smer aktuálne vyrukoval voči hlave štátu s mimoriadne závažným obvinením. Líder strany Fico tvrdí, že Čaputová na stretnutí s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom v auguste 2021 chcela ovplyvňovať prípad stíhania bývalého policajného prezidenta Petra Kovaříka. Toho totiž práve v tom čase obvinili zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Prezidentka len niekoľko dní po vznesení obvinenia na Kovaříka pozvala na stretnutie Žilinku s jeho námestníkom.

Generálny prokurátor nedávno hovoril práve o tomto stretnutí pred novinármi s tým, že hlava štátu s ním mala rozoberať skutkovú podstatu trestného činu aj v kontexte stíhaného skutku. Čaputová mala podľa Žilinku pripravenú aj „písanku“, ktorou si pomáhala v debate. „Povedal som jej, že sa s ňou nemôžem baviť o skutkových okolnostiach, pretože je to živá vec," konštatoval Žilinka, podľa ktorého toto bol účel stretnutia. Ako tvrdil, prezidentka mu tiež povedala, že sa o téme rozprávala aj so špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom. Žilinka jej podľa svojich slov však odkázal, že do živej trestnej veci nebude zasahovať.

Práve na toto verejné vyhlásenie šéfa prokurátorov poukázal cez víkend Fico. Šéf Smeru tvrdí, že ide o dôkaz priameho zasahovania do práce orgánov činných v trestnom konaní v tých najcitlivejších veciach. Podľa Fica Zuzana Čaputová hrubo porušila ústavu. Palác reagoval obratom. Stretnutia so Žilinkom a s Lipšicom hlava štátu nepopiera. Odmieta však akékoľvek ovplyvňovanie trestnej kauzy.

Fico podľa Čaputovej v rámci svojej predvolebnej kampane jednoducho klame. Dôvodom stretnutia prezidentky so špeciálnym a s generálnym prokurátorom v auguste 2021 boli podľa prezidentky napäté vzťahy medzi nimi. A ak by teraz generálny prokurátor tvrdil, že chcela ovplyvňovať trestné stíhanie, nemohol by podľa hlavy štátu čakať dva roky, lebo „by sa sám spreneveril funkcii generálneho prokurátora". Žilinka reagoval, že opakovanú snahu Čaputovej o výklad skutkovej podstaty trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa a debatu o skutkových okolnostiach stíhania Kovaříka už v počiatku odmietol. „Preto ani nepovažoval za potrebné na snahu prezidentky SR v danom čase verejne či inak reagovať," odkázala v sobotu hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR.

Kým zástupcovia strán PS, SaS či Demokrati krok Smeru ostro kritizujú, líder strany Hlas-SD Peter Pellegrini iba poznamenal, že téma návrhu obžaloby Čaputovej je „bočná záležitosť” a „Slovensko má dôležitejšie problémy”. Šéf KDH Milan Majerský sa rovnako primárne nepustil do kritiky smerákov. „Ak je to pravda, tak je to vážny problém pre Slovenskú republiku, ak to pravda nie je, tak znovu je to strašenie zo strany Roberta Fica,” reagoval Majerský pre RTVS.

Prezidentka ešte 13. septembra podala na súd žalobu na Roberta Fica na ochranu osobnosti. Hlava štátu je presvedčená, že Fico opakovaným šírením hrubých klamstiev zasahuje do jej osobnostných práv takým spôsobom a v takej intenzite, že jediným naozaj účinným prostriedkom jej ochrany je už len podanie žaloby. Podľa Fica prezidentka žalobou zasahuje do volebnej kampane.

Politológ Tomáš Koziak spája aktuálny krok Smeru voči Čaputovej s predvolebnou kampaňou strany. „Pokiaľ by to bolo také vážne, tak to mali dať už teraz, prečo čakajú až do povolebného času?” pýta sa Koziak, ktorý predpokladá, že po voľbách „to vyšumí preto, že z princípu ide o nezmysel”. Smer-SD chce podať návrh na obžalobu po ustanovujúcej schôdzi parlamentu, ktorá má byť do 30 dní od vyhlásenia výsledkov volieb do Národnej rady SR. Návrh musí schváliť 90 poslancov a následne ide na Ústavný súd SR. Hlavu štátu je možné stíhať len za úmyselné porušenie ústavy alebo za vlastizradu. Ešte v roku 2013 opozícia podala návrh na obžalobu na prezidenta Ivana Gašparoviča. Podporu v parlamente však nezískala.

