V utorok nadránom to oznámila kancelárka Angela Merkelová po 11-hodinovom rokovaní s premiérmi 16 nemeckých spolkových krajín, informovali agentúra AFP a DPA. Okrem predĺženia existujúcich opatrení vrátane uzavretia kultúrnych, voľnočasových či športových zariadení sa Merkelová s predsedami vlád spolkových krajín dohodla aj na prísnom obmedzení verejného života a kontaktov s blízkymi v čase od 1. do 5. apríla.

Počas týchto piatich dní, do ktorých spadajú veľkonočné sviatky, budú zatvorené takmer všetky obchody a veľkonočné bohoslužby sa budú konať prevažne virtuálne. Od soboty 3. apríla sa budú môcť otvoriť potraviny a supermarkety. Merkelová a lídri spolkových krajín obyvateľov Nemecka zároveň vyzvali, aby od 1. do 5. apríla ostali doma. V zmienenom čase sú zakázané verejné zhromaždenia. Centrá, v ktorých sa testuje alebo očkuje proti ochoreniu COVID-19, však zostanú otvorené. Súkromné stretnutia sú v tomto čase limitované na maximálne päť osôb z dvoch domácností, do tohto čísla sa však nezarátavajú deti do 14 rokov.

Kancelárka Merkelová bola údajne s výsledkami rokovania spokojná, uviedli zdroje agentúry DPA. Dohodlo sa na nich aj to, že v prípade vysokej hodnoty týždňovej incidencie nákazy, ktorá presiahne 100 nakazených pripadajúcich na 100.000 obyvateľov, budú musieť vlády jednotlivých spolkových krajín sprísniť epidemiologické opatrenia. To by mohlo znamenať zavedenie zákazov vychádzania, ďalšie obmedzenie kontaktov či častejšie testovanie, približuje DPA.