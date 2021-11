Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis v televíznom príhovore oznámil, že od budúceho pondelka budú mať nezaočkovaní bez ohľadu na prípadný negatívny výsledok testu zákaz vstupu do interiérov vrátane reštaurácií, kín, múzeí či posilňovní. Mitsotakis zároveň Grékov dôrazne vyzval, aby "sa dali zaočkovať", uviedla agentúra Reuters. V 11-miliónovom Grécku je dosiaľ plne zaočkovaných približne 62 percent populácie, pričom tamojšie úrady dúfajú, že do konca jesene sa tento ukazovateľ zvýši na zhruba 70 percent.

"Toto je vskutku pandémia nezaočkovaných," uviedol Mitsotakis. Dodal, že "Grécko smúti nad zbytočnými stratami" na životoch, ku ktorým došlo preto, že v krajine nie je taká vysoká zaočkovanosť, ako v iných európskych krajinách. K obmedzeniam pre nezaočkovaných tento týždeň pristúpili aj Rakúsko, Nemecko, Česko a Slovensko, pripomína Reuters.

Podľa nových pravidiel budú ľudia nad 60 rokov musieť dostať aj tretiu dávku proticovidovej vakcíny, a to do siedmich mesiacov od podania druhej dávky. V opačnom prípade im prestanú platiť očkovacie certifikáty. Veriaci však budú môcť do kostolov naďalej vstúpiť aj po predložení negatívneho výsledku testu na koronavírus.

Denné prírastky nakazených dosiahli v Grécku v novembri svoje maximá, čím sa zvýšil tlak na už aj tak veľmi zaťažené zdravotníctvo. Narastajúci počet infikovaných vládu zároveň prinútil k tomu, že vo štvrtok nariadila v piatich oblastiach na severe Grécka lekárom zamestnaným v súkromných zariadeniach, aby pomáhali štátnym nemocniciam. Nariadenie bude v platnosti mesiac. V Grécku za posledných 24 hodín pribudlo 7317 nových prípadov infekcie a 63 súvisiacich úmrtí. Od začiatku pandémie tam zaznamenali 861.117 prípadov nákazy a 17.075 úmrtí.

Grécka vláda už začiatkom novembra zaviedla určité obmedzenia pre nezaočkovaných obyvateľov. Na väčšinu miest však mali naďalej povolený vstup v prípade, že sa preukázali negatívnym výsledkom testu, nie starším ako 48 hodín.