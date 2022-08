Slovenku vo Švajčiarsku odsúdili už v roku 2018, a to na 23 mesiacov väzenia za rôzne trestné činy vrátane krádeží a podvodov. Po ich odpykaní mala zákaz vstupu do krajiny na 15 rokov. Do Švajčiarska sa však vrátila už o necelých sedem mesiacov.

Natália oslovila dôchodcu počas prechádzky. Muž v tom čase býval v hoteli, pretože mu rekonštruovali byt. Navrhla mu posedenie pri káve, ktoré osamelý sedemdesiatnik podľa Aargauer Zeitung rád prijal. Tam oňho javila veľký záujem a popritom mu porozprávala, že mala dopravnú nehodu a potrebuje peniaze na zaplatenie škody.

Hoci Natália podľa svojich slov zdedila peniaze po starom otcovi, nemala k nim ešte prístup. Dôchodca sa cítil jej záujmom polichotený, píše Aargauer Zeitung, išiel s ňou k bankomatu a dal jej 4000 švajčiarskych frankov (približne 4159 eur).

Neskôr sa pravidelne stretávali a Natália žiadala peniaze na rôzne účely, ako oprava auta či náklady na liečenie. Muž jej postupne dal znova 4000, 5000 a nakoniec ešte 11.000 švajčiarskych frankov. Dostala aj 5000 frankov na vymyslené narodeniny.

