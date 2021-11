Rakúsko od pondelka (22. 11.) sprísňuje podmienky vstupu do krajiny pre neočkovaných.

Po novom sa cestujúci, s výnimkou pendlerov, budú musieť preukázať negatívnym výsledkom PCR testu proti ochoreniu COVID-19.

Antigénový test ani test na protilátky už uznávaný nebude. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí na svojom webe. Pre pendlerov bude platiť tzv. pravidlo "3G", teda povinnosť predložiť potvrdenie o očkovaní, o prekonaní ochorenia alebo negatívny výsledok testu.

Môže ísť o PCR test nie starší ako 72 hodín alebo antigénový test nie starší ako 24 hodín. Antigénové samotesty akceptované nebudú. "Netreba tiež zabúdať na to, že tak ako (vnútroštátne) v celom Rakúsku, bude aj pri vstupe do krajiny skrátená platnosť očkovacích preukazov z jedného roka na deväť mesiacov (270 dní). Pre toto opatrenie však platí prechodná lehota do 6. decembra," doplnil štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus.