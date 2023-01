Slováci sa NEPOTEŠIA: Na rakúskych hraniciach budú naďalej KONTROLY, predĺžili ich do... ×

Rakúsko predĺžilo kontroly na hraniciach so Slovenskom do 5. februára. Oznámilo to vo štvrtok rakúske ministerstvo vnútra, informuje TASR na základe správy agentúry APA.