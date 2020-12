Le Carré zomrel v sobotu 12. decembra v Cornwalle v juhozápadnom Anglicku po krátkom zápale pľúc. Jeho úmrtie nesúviselo s koronavírusovým ochorením COVID-19.

Cornwell, ktorý sa narodil ako David John Moore Cornwell v meste Poole v juhozápadnom Anglicku 19. októbra 1931, pracoval už od študentských čias pre britské spravodajské služby doma i v zahraničí. Svoje skúsenosti špióna z obdobia studenej vojny využil v románoch ako The Spy Who Came In from the Cold (Špión, ktorý prišiel z chladu) či Tinker, Tailor, Soldier, Spy (Jeden musí z kola von).

Jeho agent Jonny Geller ho označil za "nesporného velikána anglickej literatúry". Le Carré počas kariéry, ktorá trvala šesť desaťročí, napísal 25 románov a jednu autobiografiu a predal približne 60 miliónov kníh. Jeho diela definovali špionážny triler z čias studenej vojny a priniesli uznanie literárnemu žánru, ktorý kritici kedysi prehliadali, uviedla AP.

Na archívnej snímke z 13. septembra 2011 britský spisovateľ David Cornwellprichádza na britskú premiéru filmu Tinker T ailor Soldier Spy (Jeden musí z kola von), ktorý sa natočil podľa jeho románu v Londýne. Zdroj: Sang Tan

Mnohé le Carrého romány dostali aj filmovú podobu - napríklad Nepohodlný (The Constant Gardener) z roku 2005. V televíznej adaptácii románu Tinker Tailor Soldier Spy z roku 1979 stvárnil hlavnú úlohu agenta Georgea Smileyho herec Alec Guinness. Túto rolu vo filme Jeden musí z kola von z roku 2011 prevzal Gary Oldman, ktorý si za ňu vyslúžil nomináciu na Oscara.

Posledný román le Carrého Agent Running in the Field (v češtine vyšiel pod názvom Agent na cizím hřišti) vyšiel v októbri 2019. "Tento hrozný rok si vzal literárneho velikána a ľudomilného ducha,"reagoval spisovateľ Stephen King na správu o úmrtí le Carrého.

Ľútosť vyjadrila aj spisovateľka Margaret Atwoodová, podľa ktorej boli jeho romány o agentovi Smileym "kľúčom k pochopeniu polovice 20. storočia". Cornwell po sebe zanechal manželku Jane, s ktorou bol ženatý takmer 50 rokov, a štyroch synov.