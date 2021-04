V európskom regióne už proti novému koronavírusu zaočkovali viac ľudí, než sa ním v týchto krajinách podľa oficiálnych údajov nakazilo. Uviedla to vo štvrtok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

Do európskeho regiónu radí WHO celkovo vyše 50 krajín vrátane Ukrajiny, Ruska či Turecka, približuje agentúra DPA. Od zaznamenania prvého prípadu nákazy v tejto oblasti už uplynulo 462 dní, uviedol vo štvrtok riaditeľ WHO pre oblasť Európy Hans Kluge. Dodal, že koronavírus dosiaľ zistili u 5,5 percenta tamojšej populácie, zatiaľ čo 7 percent už proti nemu bolo zaočkovaných.

Európske krajiny zároveň minulý týždeň zaznamenali prvýkrát za ostatné dva mesiace značný pokles v nových prípadov infekcií, uviedol Kluge. Upozornil však aj na skutočnosť, že celkový počet aktuálne nakazených je stále mimoriadne vysoký.

V európskom regióne zaznamenali dosiaľ celkovo 51,3 milióna prípadov nákazy, pričom čo v posledných siedmich dňoch to bolo 1,37 milióna. Odborníci sa však domnievajú, že skutočný počet nakazených je zrejme oveľa vyšší než oficiálne údaje, uvádza DPA.

