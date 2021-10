Keď vo Vietname zúrila vojna, Ho Van Lang žil so svojou rodinou v osade Tra Kem. Situácia v krajine však nebola najlepšia, a tak sa otec rodiny Ho Van Thanh rozhodol, že sa so svojimi deťmi ukryje do bezpečia. Keď sa vojna skončila, jeho najstarší syn sa vrátil späť do civilizácie. Ten mladší však iný život ako v džungli nepoznal a preto zostal so svojím otcom. Ich dobrodružstvo sa predĺžilo na neuveriteľných 40 rokov, až kým si dvoch čudne oblečených ľudí nevšimol miestny farmár, ktorý upozornil úrady.

Ich návrat do civilizácie zvečnil americký filmár a dobrodruh Alvaro Cerezo, s ktorým sa spriatelili. Langov otec zomrel z nezistených príčin v roku 2017, jeho syn zas tohto roku v septembri. Cerezo, ktorý zdokumentoval ich návrat do civilizácie, je však presvedčený, že za smrť Langa môže práve zmena životného štýlu.

Ho Van Lang († 52) s americkým filmárom a dobrodruhom Alvarom Cerezom. Zdroj: Profimedia

„Vždy som sa obával, že on a jeho telo neunesú takú drastickú zmenu. Svoj celý život strávil v džungli a potom prišiel do civilizovaného sveta, začal jesť spracované potraviny a občas piť alkohol,” povedal po jeho smrti.

Cerezo má však na „skutočného Tarzana” nezabudnuteľné spomienky. Bol s ním, keď prvýkrát letel lietadlom, spal v hoteli alebo videl oceán. „Bola to nádherná ľudská bytosť a zabudnúť na neho bude nemožné,” povedal so smútkom.

