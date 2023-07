Ivana sme vyspovedali a prezradil nám, ako vyzerá jeho bežný deň v uniforme pilota, čo musel pre kariéru obetovať a ako sa k tomuto “dream jobu” dostal. Sám je toho názoru, že lietanie je oveľa bezpečnejšie než šoférovanie, pretože vo vzduchu sú – na rozdiel od ciest – naozaj len profesionáli.

Podelil sa s nami o tipy, ktoré vám pomôžu let zvládnuť ľavou-zadnou, aj keď je váš úplne prvý. V článku sa okrem iného dozviete:

Ako vyzerá bežný deň v práci pilota

Čo počas letu robí pilot v kokpite

Či má pilot letenky zadarmo

Ako funguje záchod v lietadle

Čo piloti jedia

Ako na letisku na Kube nič nefungovalo

Aké nebezpečné situácie v lietadle zažil

Svoje tipy na kúpu lacných leteniek

Východ slnka nad Tatrami z perspektívy pilota. Takýto pohľad sa nenaskytne hocikomu. Zdroj: Ivan Vrabec

Čo Vás inšpirovalo stať sa pilotom?

– Je to možno trochu vtipné, ale asi najviac hranie leteckých simulátorov niekedy počas obdobia strednej školy, vtedy som to začal zvažovať. Tiež rád cestujem a spoznávam nové krajiny. Nebol to teda ten klasický detský sen ako u mnohých iných kolegov.

Ako ste sa k tejto práci nakoniec dostali?

– Po skončení strednej školy som sa prihlásil na univerzitné štúdium v odbore profesionálny pilot a v rámci tohto štúdia som absolvoval letecký výcvik. Bolo to tesne po skončení ekonomickej krízy, preto nebolo jednoduché sa zamestnať ako pilot s nízkym počtom nalietaných hodín. Poslal som mnoho žiadostí o zamestnanie, všetky neúspešne.

Zároveň som musel splácať úvery, ktorými som financoval letecký výcvik, vtedy stál niečo cez 1 milión korún. Niekoľko rokov som pracoval ako programátor. Popri tom som si udržiaval platnú licenciu pilota a skúšal šťastie. Nakoniec sa všetko zmenilo, keď ma pozvali na výberové konanie do jednej leteckej spoločnosti. Bol som prijatý, absolvoval som typový výcvik a začal som lietať.

Ivan počas leteckého výcviku. Zdroj: Ivan Vrabec

Čo všetko ste museli obetovať pre kariéru?

– Množstvo času stráveného štúdiom. Musel som investovať peniaze do výcviku komerčného pilota, a potom tiež zaplatiť okolo 20-tisíc eur za typový výcvik. Inak si myslím, že som nič zásadné nestratil.

Čo všetko ste museli absolvovať, aby ste mohli začať lietať?

– Na začiatok je nutné úspešne absolvovať vstupnú zdravotnú prehliadku, či je všetko zo zdravotnej stránky v poriadku, inak nemá zmysel začínať. Potom skúšky z anglického jazyka. Absolvoval som vysokú školu v odbore letectvo, tá však nie je nutná. Spravil som si pilotný výcvik, teoretický a praktický. Na úroveň komerčného dopravného pilota je nutné absolvovať tiež testy teórie na leteckom úrade. Je to veľmi obsiahle štúdium. Potom typový výcvik a výcvik v rámci aerolínií už počas reálnej prevádzky.

Ako vyzerá kariérny postup pilota?

– V minulosti začínali piloti v aerokluboch, potom pôsobili vo vojenskom letectve, následne sa dostali do civilného letectva. V tejto dobe väčšinou piloti absolvujú civilný výcvik v leteckej škole a potom sa ako komerční piloti snažia získať prácu. Ak sa to podarí, absolvujú typový výcvik na konkrétny typ lietadla, napr. Boeing či Airbus a začnú lietať ako kadeti v aerolíniách. Po určitých nalietaných hodinách sa stávajú skúsenými prvými dôstojníkmi. Keď majú dostatočné skúsenosti a dostatok nalietaných hodín, môžu absolvovať výberové konanie a výcvik na pozíciu kapitána. Niektorí sa následne stanú inštruktormi alebo napríklad obsadia riadiacu pozíciu v spoločnosti.

Do ktorých zaujímavých krajín ste sa už dostali a ktoré vás najviac oslovili?

– Navštívil som mnoho krajín, nie vždy však máme čas sa ísť niekde pozrieť mimo letisko alebo hotel. Nejaký čas som strávil v Kanade, Izraeli, Ománe a Dubaji. Vždy sa snažím navštíviť zaujímavé miesta. Omán je veľmi pekná krajina s milými ľuďmi, krásnou prírodou, púšťami, plážami a úžasnými pamiatkami. Tam som strávil dokonca niekoľko týždňov.

Nočný prelet nad Istanbulom je zážitok na celý život. Zdroj: Ivan Vrabec

Bežný deň v práci pilota nie je úplne bežný...