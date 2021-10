Na školách ZÚRI koronavírus, WHO má však JASNÝ názor: Zatvárať by sa NEMALI!

Školy v európskych krajinách by mali počas nadchádzajúcej zimy zostať aj napriek šíriacemu sa ochoreniu COVID-19 otvorené. Mali by však dodržiavať náležité preventívne opatrenia, uviedla v piatok európska sekcia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) so sídlom v Kodani.