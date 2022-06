Netradičná dvojica spolu začala randiť v roku 2019 a spojila ich práve záľuba v spiritualite. Zatiaľ čo Durek podľa vlastných slov objavil svoju šamanskú stránku už ako 5-ročný, keď začal ľudí na ulici zbavovať trápenia objatiami, Märtha o sebe dlhodobo vyhlasuje, že má jasnovidecké vlohy a dokáže komunikovať s anjelmi.

Dcéra nórskeho kráľa Haralda a kráľovnej Sonje má teda od britského ideálu princeznej poriadne ďaleko. Väčšina sveta je totiž zvyknutá práve na uhladené aristokratky s bezchybným vystupovaním, pri ktorých by ste nejaký škandál hľadali asi zbytočne.

Obletujú ho aj celebrity

Pokiaľ ide o šamanského ženícha, ten má prekvapivo v otázkach „nadpozemna“ oveľa väčšiu kredibilitu než budúca nevesta. Vo svojej profesii sa vraj zaúčal roky a dnes má vybudovanú masívnu základňu nasledníkov. Jedným z nich je napríklad aj herečka Gwyneth Paltrow, ktorá sa do povedomia zapísala nielen filmami, ale napríklad aj tým, že predáva sviečku s vôňou vagíny.

Šaman Durek a americká herečka Gwyneth Paltrow. Zdroj: Instagram/Märtha Louise, Facebook/Šaman Durek

Fandia mu tiež ďalšie herečky, napríklad hviezdy ako Rosario Dawson a Nina Dobrev.

Tento biznis mu celkom vynáša, pretože sa okrem seáns (ktoré pri formáte jeden na jedného pohybujú v rozmedzí od 400 do 900 eur) venuje aj písaniu kníh na túto tému, rovnako ako predajú meditačných melódií. Ide tak o celkom lukratívne podnikanie.

Rozprával sa s mŕtvou babičkou

Zatiaľ čo princezná vraj komunikuje s anjelmi, Durek podľa vlastných slov dokáže nadviazať kontakt s mŕtvymi predkami. V minulosti sa mu vraj zjavilo viacero generácií jeho rodiny. Napríklad jeho mama ho vraj raz uviedla prostredníctvom bubnovania do tranzu a zoznámila ho so zosnulou babičkou. To sa vraj udialo, keď bol ešte celkom malý.

Zdroj: Instagram/Märtha Louise, Facebook/Šaman Durek

Tvrdí tiež, že bol mesiac v kóme a sestra mu darovala obličku. „Sedem rôznych špecialistov mi povedalo, že už nikdy nebudem chodiť, že zomriem. Navštívili ma však mocné bytosti, ktoré mi vysvetlili, ako mám nastaviť svoju myseľ, aby som to prežil,“ uviedol podľa britského denníka Daily Mail 57-ročný šaman, ktorý má korene v Nórsku aj na Haiti.

Netají sa tiež tým, že ho priťahujú ako ženy, tak aj muži.

Spolu v tomto živote aj všetkých minulých

Požehnanie k sobášu od budúcich svokrovcov, teda kráľa a kráľovnej, vraj dostal už dávno. Koniec koncov, Durek je presvedčený o tom, že v minulom živote bol kráľom a jeho budúcna manželka jeho partnerkou. To, že sa dal dokopy s členkou monarchie, ho neprekvapilo, pretože mama mu lásku princeznej vyveštila už veľmi, veľmi dávno, píše Daily Mail.

Princezná Märtha Louise už bola v minulosti vydatá, bohužiaľ, jej exmanžel, nórsky spisovateľ a maliar Ari Behn, spáchal v roku 2019 samovraždu. Pár tvorili v rokoch 2002 až 2017, pričom spolu majú tri deti vo veku 19,17 a 13.

Daily Mail uvádza, že niektorí neprajníci obviňujú zo smrti Ariho práve Dureka; samotná Märtha však takéto reči pripisuje rasizmu a svojho snúbenca si nevie vynachváliť. V náročných časoch jej vraj bol obrovskou operou.

Zdroj: Instagram/Märtha Louise, Facebook/Šaman Durek

Šaman Durek chcel svoju priateľku požiadať o ruku skôr, no nespravil tak práve z úcty voči jej zosnulému exmanželovi, uviedol v minulosti. O sebe hovorí, že je staromódny, a že keby nedostal od rodičov svojej milej požehnanie, žiadny sobáš by nebol.