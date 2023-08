Bezprostredne nie je jasné, čo bude ich aktivácia v praxi znamenať, uviedla rozhlasová stanica Deutsche Welle (DW). ECOWAS zriadilo tieto sily vlani ako regionálnu mierovú jednotku, ktorá má čeliť teroristickým hrozbách, ako aj protiústavným zmenám vlád v západnej Afrike, objasnila DW.

Účastníci summitu vo svojom vyhlásení vyzvali tiež Africkú úniu (AÚ), ako aj partnerské krajiny a inštitúcie, aby podporili uznesenie prijaté v Abuji, dodala agentúra AFP. Lídri bloku predtým vo štvrtok uviedli, že sú rozhovory s nigerskou juntou a že takéto rokovania považujú za základ svojich pokusov o zmiernenie krízy v Nigeri.

JB 10 Niamey - Mohamed Toumba, jeden z vojakov, ktorí zvrhli demokraticky zvoleného nigerského prezidenta Mohameda Bazouma, hovorí počas prejavu k stúpencom nigerskej vládnucej chunty na protestnom zhromaždení v Niamey 6. augusta 2023. Desaťtisíce stúpencov vojenského prevratu v západoafrickom štáte Niger sa v nedeľu zišli na štadióne v hlavnom meste Niamey. Zhromaždenie prebehlo v deň, keď vyprší lehota na prepustenie zadržiavaného prezidenta Mohameda Bazouma, ktorú dalo nigerskej junte regioná Zdroj: Sam Mednick

"Je dôležité, aby sme uprednostnili diplomatické rokovania a dialóg ako základ nášho prístupu," povedal nigérijský prezident Bola Tinubu, ktorý predsedá mimoriadnemu summitu ECOWAS v Abuji. Vyzval lídrov bloku, aby konali s vedomím, že problém je naliehavý.

Tinubu, ktorý predsedá ECOWAS, však vo štvrtok na záver summitu vyhlásil, že žiadna možnosť "nebola zhodená zo stola", vrátane použitia sily ako poslednej možnosti.

Po prevrate z 26. júla dal ECOWAS vodcom prevratu ultimátum, aby prezidenta Bazouma znova uviedli do úradu, inak budú čeliť použitiu sily. Vodcovia prevratu túto požiadavku odignorovali a ultimátum, ktoré vypršalo v nedeľu, prešlo zo strany ECOWAS bez implementácie akýchkoľvek reštriktívnych opatrení.

Susedia Nigeru - Mali a Burkina Faso, kde vládnu vojenské vlády, ktoré sa chopili moci štátnymi prevratmi, - tvrdia, že ozbrojený zásah v Nigeri by sa rovnal vyhláseniu vojny ich krajinám.

Aktéri nigerského prevratu v utorok odmietli ponuku vyslať do Nigeru spoločný tím predstaviteľov ECOWAS, OSN a Africkej únie. Medzinárodné spoločenstvo odsúdilo prevrat v Nigeri a vyvíja tlak na vodcov prevratu, aby vrátili moc Bazoumovi.

Generálny tajomník OSN António Guterres vyjadril v stredu znepokojenie v súvislosti so životnými podmienkami, v ktorých je internovaný Bazoum a jeho rodina. Objavili sa totiž správy, že Bazoum a jeho rodina sú zadržiavaní bez elektriny, vody, jedla, či liekov.

Guterres vyzval aj na okamžité a bezpodmienečné prepustenie ďalších zadržaných členov vlády. Medzitým nigerská vojenská junta vo štvrtok vymenovala svoj vládny kabinet, pripomenula agentúra DPA.

Nigerská junta pohrozila zabitím zosadeného prezidenta

Nigerská junta pohrozila zabitím zosadeného nigerského prezidenta Mohameda Bazouma, ak by sa krajiny v regióne pokúsili o vojenskú intervenciu so zámerom obnoviť jeho moc. Predstavitelia junty to povedali námestníčke amerického ministra zahraničných vecí Victorii Nulandovej. Pre agentúru AP to vo štvrtok potvrdili dvaja nemenovaní západní predstavitelia, píše TASR.

Nulandová pricestovala do nigerského hlavného mesta Niamey začiatkom tohto týždňa.

Demokraticky zvoleného nigerského prezidenta zadržiavajú v prezidentskom paláci v Niamey spolu s manželkou a synom od vzbury príslušníkov prezidentskej gardy, ku ktorej došlo 26. júla. Jej veliteľ generál Abdourahamane Tiani sa následne vyhlásil za nového vládcu Nigeru.

Nulandová sa v Niamey stretla s niekoľkými predstaviteľmi nigerskej junty, s Tianim však nerokovala. Rozhovory označila za "veľmi otvorené, miestami náročné". Stretnutie s prezidentom Bazoumom jej junta neumožnila.