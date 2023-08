Rieka Rába pri meste Szentgotthárd už kulminovala. Ľudia žijúci v oblasti sa však pripravujú na dlhotrvajúcu protipovodňovú ochranu. "V roku 2009 bola v Körmende veľmi vážna povodeň, hladina vody však vtedy rýchlo klesla," pripomenul primátor mesta István Bebes, podľa ktorého je zrejmé, že terajšia záplavová vlna bude trvať dlhšie.

Dráva má kulminovať v nedeľu 13. augusta a na dolnom toku rieky už prebiehajú prípravy na ochranu proti prívalovej vlne. V Rakúsku a v prihraničných oblastiach Maďarska nepretržite prší, preto aj v najbližších dňoch očakávajú rekordné vodné stavy, uviedla ATV.

Trying to drive home from Slovenia 🇸🇮 to Hungary 🇭🇺 in the flood. My heartfelt condolences to the families of the victims! #flood pic.twitter.com/pQ7XnGBAgP