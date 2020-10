Je to vôbec najvyšší prírastok od začiatku pandémie. S odvolaním sa na údaje zverejnené v noci na štvrtok na webe českého ministerstva zdravotníctva o tom informoval portál Novinky.cz.

Od začiatku pandémie sa v ČR novým koronavírusom nakazilo 95.360 ľudí, z ktorých 829 nákaze podľahlo. Z ochorenia COVID-19, ktoré nový koronavírus spôsobuje, sa dosiaľ vyliečilo 50.767 osôb. Momentálne je v Česku nakazených 43.764 ľudí, z toho 1563 je hospitalizovaných.

Ministrer zdravotníctva Romana Prymula na najbližší piatok sľúbil oznámenie nových opatrení, ktoré budú platiť od pondelka. "Ak nezaberú tie opatrenia, ktoré budú oznámené v piatok, tak potom je už len jedna cesta cez tzv. Lockdown a to určite nikto nechce. Myslím si, že to by si každý mal uvedomiť," pohrozil Prymula.