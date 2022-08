"Vláda zruší zákaz pohlavného styku medzi homosexuálmi. Verím, že je to správny krok, ktorý prijme väčšina Singapurčanov," v nedeľu vyhlásil premiér Lee Hsien Loong. Zrušenie tohto zákona "postaví právne predpisy do súladu so spoločenskými normami a poskytne úľavu pre singapurských homosexuálov". Podľa zákona ešte z britského koloniálneho obdobia za homosexuálny pohlavný styk hrozí dvojročné väzenie.

Singapurský premiér Lee Hsien Loong Zdroj: Andrew Harnik

Ľudia rovnakého pohlavia však v Singapure naďalej nebudú môcť uzavrieť manželstvo. Loong uviedol, že jeho vláda "uznáva, že väčšina Singapurčanov nechce až takú drastickú zmenu spoločenských noriem" vrátane toho, ako je manželstvo definované a ako sa o ňom vyučuje v školách.

"Aj keď zrušíme zákaz homosexuálneho pohlavného styku, stále budeme presadzovať a chrániť inštitúciu manželstva", povedal Loong a dodal, že v Singapure je manželstvo právne definované ako "zväzok jedného muža a jednej ženy".