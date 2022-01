Írska polícia potvrdila, že telo tínedžera, ktorý bol nezvestný od štvrtka, objavila v meste Wicklow južne od Dublinu a tým ukončila pátranie.

"S poľutovaním môžeme potvrdiť úmrtie Shanea O'Connora a v týchto najťažších chvíľach zdvorilo žiadame rešpektovanie a porozumenie pre Sinead, Shaneovho otca i jeho rodinu," uviedli pre agentúru PA zástupcovia umelkyne.

"Môj prekrásny syn, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, svetlo môjho života, sa rozhodol dnes ukončiť svoj pozemský boj a teraz je s Bohom," uvádza sa v sobotňajšom príspevku na neoverenom twitterovom účte, ktorý údajne patrí samotnej Sinead O'Connor.

"Nech odpočíva v pokoji a nech nikto nenasleduje jeho príklad," píše sa ďalej v príspevku.

My beautiful son, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, the very light of my life, decided to end his earthly struggle today and is now with God. May he rest in peace and may no one follow his example. My baby. I love you so much. Please be at peace: