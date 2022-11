Zdolal Antarktídu a pokúsil sa po svojich prejsť 88 kilometrov dlhý mrazivý Beringov prieliv spájajúci Rusko s Amerikou. Vlakom niekoľkokrát prebrázdil 11-tisíc kilometrovú Transsibírsku magistrálu. Na Instagrame @Travelistan uverejňuje zážitky aj so všetkými “pikoškami” z dobrodružných ciest.

Peter s Martinom - ostatní dvaja členovia Travelistanu sa snažili prejsť Beringov prieliv z USA do Ruska. Zdroj: Travelistan



Samo je takisto prispievateľom blogu Travelistan, nájdete tam itineráre jeho ciest a zaujímavé cestopisné čítanie. Naposledy vyrazil do Islamskej republiky Irán, kde sa aktuálne v 150 mestách obyvatelia búria proti vláde a napätie sa tam stupňuje. Čo bude s krajinou ďalej? Sama sme vyspovedali a prezradil nám tie najzaujímavejšie informácie z dnešného Iránu.

Irán je jednou z najzaujímavejších krajín s bohatou históriou

Prečo ste sa rozhodli navštíviť práve Irán?

Do Iránu sme mali dlhodobo plánovaný Travelistan zájazd. Je to predsa jedna z najzaujímavejších krajín na svete s bohatou históriou. Nebola to prvá návšteva a verím, že ani posledná. Situácia pred odjazdom nebola taká dramatická, aby sme cestu zrušili a klienti boli naladení, že chcú ísť. A tak sme išli.



Na sociálnych sieťach ste informovali, že krajinu aktuálne zmietajú protivládne demonštrácie vo vyše 150 mestách. Prečo sa zrazu začali ľudia tak radikálne búriť?

Islamský režim, ktorý vládne v Iráne, nepodporujú všetci. Bohužiaľ, nemajú na výber, keďže v krajine je diktatúra. Na prvý pohľad sú symbolom protestov šatky a zahaľovanie, ale ľudia sú nespokojní aj pre ekonomiku. Množstvo mladých nemá prácu a mena sa tiež hrozne prepadla – v roku 2019 ste za 1 euro dostali 90 000 miestnych rialov, dnes sme dostali 275 000.

Samuel Kĺč (druhý zľava) cestuje s klientmi do turistami neprebádaných krajín. Zdroj: Travelistan

