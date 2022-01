"V meste Nuku'alofa bolo pozorovaná vlna cunami s dĺžkou 1,2 metra," uviedol na Twitteri austrálsky Meteorologický úrad (BOM).

K najnovšej erupcii sopky Hunga Tonga-Hunga Ha'apai došlo len pár hodín po odvolaní piatkového varovania pred vlnami cunami.

#NorfolkIsland under #Tsunami Warning after volcanic eruption near TONGA ISLANDS. Latest info here: https://t.co/Tynv3ZQpEq. pic.twitter.com/KKgTMDju69