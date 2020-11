Ulice veľkých amerických miesto zaplavili počas volieb demonštranti, ktorí nesúhlasia so sčítavaním hlasov po termíne, a za víťaza volieb považujú nie Bidena, ale Trumpa – ktorý sa týmto titulom korunoval ešte v utorok večer. Za podkopávanie demokracie si vyslúžil kritiku, no ak niečo bývalý biznismen dokáže dokonale, je to tvrdohlavo si ísť za svojím, hoci aj cez mŕtvoly. Zástanci Bidena zasa vyrazili do ulíc s nápismi o tom, že každý jeden hlas je potrebné započítať, hoci Trump tieto oneskorené hlasovacie lístky považuje za falošné a odmieta uznať ich legitimitu.

Je teda pravdepodobné, že hoci Biden zvíťazil, Trump mu odmietne predať „štafetu“. USA by tým pádom mali dvoch ľudí, ktorých by milióny Američanov považovali za nových vodcov. Škandalózne, bezprecedentné a trochu pritiahnuté za vlasy – ale v teoretickej rovine možné, podotýka korešpondent britskej televízie BBC Justin Webb.

Donald Trump svojou agresívnou, zúfalou rétorikou poštval proti samotnému demokratickému systému svojich voličov. Rádovi občania sa zmenili na akúsi „Trumpovu domobranu“, papagájovali v uliciach plané obvinenia svojho „pána“, ba dokonca sa v Detroite dobýjali do volebného centra, kde sa sčítavali hlasy štátu Michigan.

Zákony nerátali s niekým ako Trump

Na niečo takéto si USA nespomínajú a ani zákony nerátali s niekým, ako je Trump. Súčasného prezidenta totiž budú musieť očividne vyviesť z Bieleho domu násilím. Republikánsky favorit dlhodobo vyhlasuje, že svoju prehru neuzná. Ide však skutočne o presvedčenie a krivdu? To ťažko. Ako totiž politickí odborníci konštatujú, Trump si svojou tvrdohlavosťou a odmietaním volebnej porážky môže dláždiť cestu k ďalším štyrom rokom na čele USA – hoci s volebnou prehrou na krku.

Trumpovi sa dlhodobo nepozdávajú hlasy zaslané poštou, ktorých je v týchto voľbách mimoriadne veľa. Až 96 z 240 miliónov oprávnených voličov totiž hlasovalo popredu, čo vytvára nielen vrásky na Trumpovej oranžovej tvári, ale celkovo predlžuje proces sčítavania hlasov. Preto včera ešte stále, ani po dvoch dňoch, nebolo známe meno nového prezidenta. Trump tvrdí, že takéto hlasovanie bolo zmanipulované, oficiálne teda napáda základy demokratického systému v USA. Vo viacerých štátoch už podal oficiálne sťažnosti a celú záležitosť chce hnať až pred Najvyšší súd, hoci doteraz nepredložil jediný dôkaz.

To zasa robí vrásky na čele demokratom, pretože Najvyšší súd v USA si Trump počas svojej prezidentúry upravil podľa seba a drvivá väčšina sudcov je konzervatívna. Slovo Najvyššieho súdu je nespochybniteľné. Čo ak táto inštitúcia, ktorý Trump pretvoril na svoj obraz, podporí jeho nárok? Biden by potom musel zaradiť spiatočku, s čím by sa demokrati zrejme nevyrovnali – a rovnako tak vyše 70 miliónov ľudí, ktorí ho volili. Čo ak bude Trump neustále napádať uplynulé voľby, aby pozdržal rozhodnutie súdu až do chvíle, kedy mu skončí fuknčné obdobie a podľa ústavy sa jeho mandát automaticky predĺži, ak nebude jasný jeho následovník?

Donalda Trumpa nie nadarmo označujú za majtra politického zahmlievania. Už teraz sa mu podarilo vyvolať obrovský chaos a svoj „nárok na trón“ môže v budúcnosti oprieť práve o argument, že kým sa situácia nevyjasní, ostane prezidentom.

Prečo by však mal miliardár ako Trump zájsť až takto ďaleko? Pre peniaze by asi Ameriku nerozvracal, no súčasný prezident čelí viacerým vážnym obvineniam z daňových podvodov, a práve tie v USA patria medzi najvážnejšie, neospravedlniteľné zločiny. Ako prezident má oveľa väčšiu šancu, že sa vyhne prípadnej zodpovednosti, ak sa tieto obvinenia preukážu ako pravdivé.

