JB 43 Paríž - Ľudia kráčajú okolo horiacich smetných košov počas protestu proti reforme dôchodkového systému v Paríži 14. apríla 2023. Francúzska Ústavná rada schválila v piatok kľúčové prvky dôchodkovej reformy prezidenta Emmanuela Macrona, ktorá vyvolala vlnu protestov, vrátane zvýšenia veku odchodu do dôchodku. Odmietla súčasne návrh na referendum o zastropovaní tohto veku, informuje TASR na základe agentúr AFP a AP. Po rozhodnutí môže zákon o dôchodkovej reforme vstúpiť do platnosti do 15 dn

Zdroj: Michel Euler