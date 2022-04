Kritikom sa totiž nepozdáv náramná podoba nových a rok starých fotografií z predchádzajúcej bohoslužby. Konšpirátori si pritom všímajú najmä to, že Putin mal oblečený ten istý oblek, nakrúcaný a fotený bol na tom istom pozadí, mal rovnaký účes a v oboch prípadoch držal rovnakú sviečku.

Podľa niektorých ukrajinských a ruských médií to môže znamenať, že najnovšie fotografie prezidenta boli Kremľom upravené. Tamojšia garnitúra vraj mala „zrecyklovať“ dokumentáciu z roku 2021 a jediné, čo zmenili, bola farba Putinovej viazanky. Aj to sa v podstate len zmenil odtieň.

Tieto obvinenia prichádzajú v čase ďalších špekulácií, že Putin je vážne chorý – trpieť má Parkinsonom alebo rakovinou štítnej žľazy, prípadne obomi chorobami. Zástancovia týchto tvrdení sa opierajkú najmä o nedávne stretnutia Putina s ruským ministrom obrany Šojguom, kde sa líder po celý čas držal jednou rukou stola, bol bledý, nafúknutý a neustále hýbal nohou.

Podľa prokremeľských médií sa Putin 24. apríla zúčastnil tradičnej ortodoxnej veľkonočnej omše, rovnako ako moskovský primátor Sergej Sobjanin, informovali západné médiá ako Daily Mail či The Irish Sun.

Opozícia však tvrdí, že Putinov zdravotný stav je taký zlý, že v skutočnosti sa tentoraz celej bohoslužby nezúčastnil a že minimálne niektoré fotografie pochádzajú z 2. mája 2021. „Putin tam stojí v rovnakom obleku a drží rovnakú sviečku ako v máji 2021,“ napísal ruský server The Village.

Nezrovnalosti si všíma aj investigatívny spolok Agentstvo. „Súdiac podľa vysielania z Katedrály Krista Spasiteľa to vyzerá tak, akoby Putin na istý čas zmizol. Stalo sa to počas zmeny záberov, z toho detailného na prezidenta na všeobecnejší, viac z diaľky. Tam, kde by mal stáť Putin, je v tom druhom zábere prázdne miesto.“

Z týchto úvah vyplýva, že Putin počas sviatostí zmizol a jeho absenciu sa Kremeľ snažil zamaskovať. Teórii, že mu prišlo zle, napomáha aj to, že na zvyšných záberoch pôsobil nervózne a čudne hýbal ústami.

Samozrejme, tieto podozrenia našli najúrodnejšiu pôdu na sociálnych sieťach, kde sa mnohí používatelia prikláňajú k tvrdeniam, že Putin počas bohoslužby nečakane zmizol a aby to Kremeľ zamaskoval, použili archívne zábery z mája 2021.