Fínska premiérka Sanna Marinová nepatrí len medzi najmladších svetových lídrov, ale aj medzi najkrajšie ženy v politike. Obdiv si získala aj svojou nedávnou návštevou zbombardovanej Ukrajiny. Človek by si tak povedal, že v politickej kariére má našliapnuté pekne, no tú jej teraz môžu zničiť divoké videá z párty, ktoré uplynulý týždeň zaplavili sociálne siete.

Na jednom z videí vidieť jej vášnivý tanec s popovou hviezdou Olavim Uusivirtom (28), pomer však spolu vraj nemajú. Uusivirta dokonca skláňal hlavu, akoby chcel političku pobozkať na krk, a premiérka sa k nemu tlačila. "Šíria sa špekulácie o povahe môjho vzťahu s premiérkou Sannou Marinovou. Prisahám, že hovorím, ako to je: Sme priatelia, nič nepatričné ​​neprebehlo. Ďalej o tom verejne hovoriť nebudem, pekný víkend,“ napísal umelec na svojich sociálnych sieťach. Pár si zatancoval v nočnom podniku Klubi, ktorý sa nachádza len neďaleko budovy fínskeho parlamentu. Svedkovia z klubu navyše dodali, že Marinová takto netancovala len s Uusivirtom, ale aj s ďalšími najmenej dvoma mužmi. Marinová, ktorá je už 18 rokov po boku svojho muža Markusa Räikkönena, za ktorého sa v roku 2020 aj vydala, poprela problémy v manželstve aj aférku. Na sociálnej sieti Instagram dokonca zverejnila spoločnú svadobnú fotografiu, ku ktorej napísala: "Je to už 18 rokov, čo som ťa spoznala. Šťastné výročie.“ Vyvrátila tým pochybnosti o svojom manželstve.

Po zverejnení videí, na ktorých sa odtrhla z reťaze a spolu s priateľmi si užívala vášnivý sexi tanec, ju členovia vládnej koalície aj opozície vyzvali, aby podstúpila test na drogy. Politička s tým problém nemala a odkázala, že drogy nikdy neužívala dokonca ani ako tínedžerka. Bujarú zábavu si navyše užívala vo voľnom a nie pracovnom čase. Netrvalo tak dlho a sociálne siete zaplavili odkazy "Solidarita so Sannou" a videá fínskych žien, ktoré svojím tancom vyjadrili premiérke podporu. Sama premiérka sa obhajovala tým, že nerobila nič zlé, len tancovala, spievala, objímala priateľov a pila alkohol. "Dúfam, že v roku 2022 je prijateľné, že aj tí, ktorí prijímajú rozhodnutia, tancujú, spievajú a chodia na párty," bránila sa 36-ročná Marinová.

Marinová je fínskou premiérkou od roku 2019 a udržuje si imidž "normálneho človeka“. Podľa nemeckého Bildu je dokonca "najsuprovejší politik sveta“. Kritici Marinovej však tvrdia, že jej správanie je nevhodné, hovorí sa o tom, či by osoba zastávajúca post ministerského predsedu mala chodiť a baviť sa s priateľmi. V rozruchu okolo uniknutého videa však nebolo vraj rozhodujúcim faktorom pohlavie, povedala Anu Koivunenová, profesorka rodových štúdií na fínskej Univerzite v Turku (TY). Ako problém považuje skutočnosť, že videá unikli z prostredia ľudí, ktorými sa premiérka obklopila. Odborník na kybernetickú bezpečnosť Petteri Järvinen, ktorého v sobotu citovali noviny Iltalehti, poukázal na možnosť, že telefón alebo sociálne účty niekoho z okolia premiérky hacklo Rusko.

I love this woman I hope she keeps dancing 💃 we need more young leaders in this world. She is human and enjoying life. #Finland #SannaMarin pic.twitter.com/0VJP3HOqYv