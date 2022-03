Zatiaľ čo Michal Fico zaplatil za prepychové hniezdočko v Bratislave 450-tisíc eur, nevlastná dcéra ruského šéfa diplomacie Sergeja Lavrova vysolila za ultraluxusný byt v elitnej časti Londýna necelých 5 miliónov eur.

Poline Kovaľovovej však svitá na horšie časy, pretože sa ocitla na sankčnom zozname Veľkej Británie. Je inak fascinujúce, ako veľmi a agresívne chcú Putin a jeho poskokovia brániť Rusko pred vonkajšími hrozbami, ale každý oligarcha a každý väčší ruský boháč napojený na Kremeľ vlastní majetky a aj žije v tom „zlom“ a „rusofilnom“ zahraničí.

Svetlana also accompanies Lavrov on every official foreign affairs trip. Sometimes she even takes her 78 y.o. mother and her niece. The whole family are listed as members of the diplomatic mission. We found out that Polyakova has used the MFA plane more than 60 times. pic.twitter.com/r56SRIKT9o — Maria Pevchikh (@pevchikh) March 10, 2022

Vezmite si napríklad takú Polinu, ktorá namiesto Moskvy uprednostnila Londýn a vyštudovala Imperial College. V britskej metropole potom zakotvila, keď v hotovosti vyplatila takmer päťmiliónový byt v luxusnej štvrti Kensington. Odkiaľ na neho asi tak vzala? Polina ešte pred Kensingtonom žila v byte, ktorý vlastnila ruská ambasáda.

Dve rodiny, tradícia ruských papalášov?

To, že Lavrov má aj druhú, neoficiálnu „manželku“ je asi takým verejným tajomstvom ako Putinov románik s ruskou gymanstkou Alinou, s ktorou má údajne až štyri deti. Ďalšiu dcéru má s bývalou upratovačkou, dnes milionárkou a spolumajiteľkou ruskej banky. Lavrov, Putinov hlavný poskok a papagáj, je v tomto rovnaký. Oficiálne je ženatý s Mariou Lavrovou, no nebjavuje sa s ňou už vôbec na verejnosti.

Lavrov has had the ‘official’ wife for the past 50 years. No one has heard of her or seen them together in public in ages, though. As opposed to this lady, Svetlana Polyakova. She is the actual wife, they have been together since the early 2000s. pic.twitter.com/d4RzC9CUul — Maria Pevchikh (@pevchikh) March 10, 2022

Naopak, šušká sa o tom, že má vzťah so Svetlanou Poľjakovou (51), matkou Poliny, ktorá pracuje pre ruské ministerstvo zahraničných vecí a Lavrova sprevádzala na každej zahraničnej ceste. Lavrov je tak de facto Polinin nevlastný otec.

Byt za 4,8 milióna eur si kúpila, keď mala 21 rokov

Tým pádom je vysvetlenie, odkiaľ vzala mladá pártyžena s ešte teplým diplomom z ekonómie toľko peňazí, pomerne jasné. Samozrejme, aby sme Poline nekrivdili – teraz má 26 rokov, byt si kúpila, keď mala len 21 rokov, takže zrejme počas štúdia na univerzite. Po škole pracovala v Gazprome, dnes si zrejme len užíva život aj so svojím partnerom, ktorý s ňou býva v luxusnom hniezdočku lásky a podľa britského bulvárneho denníka Daily Mail má 10-percentný podiel vo firme, ktorú Polina vlastní.

Unlike Lavrov's official wife, that woman is loaded. She bought an apartment in Moscow worth $6-8m. In the picture below you can see Svetlana’s car collection. Not bad for an unemployed lady. pic.twitter.com/b26Sef4RwC — Maria Pevchikh (@pevchikh) March 10, 2022

Británia vo štvrtok uvalila sankcie na ďalších 59 ruských jednotlivcov a firiem vrátane súkromnej vojenskej spoločnosti známej ako Vagnerova skupina. Na zozname je aj šesť subjektov z Bieloruska. Ide o súčasť opatrení v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu. Vláda v Londýne uviedla, že najnovšie zmrazenie aktív sa zameriava na 33 jednotlivcov a 26 subjektov, ako aj na šesť ďalších subjektov spojených s bieloruským režimom, ktorý podporuje Putinovu vojnu na Ukrajine.

You can find a much more detailed version of this story in our video (English subtitles available). Enjoy!https://t.co/45oQfyBdAR — Maria Pevchikh (@pevchikh) March 10, 2022