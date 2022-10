Slovenka Mária Kukučová (32) je po svojom ohavnom čine, v rámci ktorého v roku 2014 zastrelila svojho expriateľa klenotníka Andrewa Busha († 48), znova na slobode. Mária bola za vraždu odsúdená na 13 rokov a 9 mesiacov väzenia, no už po ôsmich rokoch ju podmienečne prepustili. Jej správanie na slobode však pobúrilo rodinu zavraždeného milionára.

Slovenská vrahyňa Mária Kukučová (32) vyvolala pobúrenie v rodine Andrewa Busha, ktorého zavraždila v roku 2014, keď na sociálnej sieti Instagram po predčasnom prepustení z väzenia zdieľala sexi fotografie zo svojho aktuálneho života.

Sestra zavraždeného britského milionára ostala podľa britského denníka Daily Mail v šoku z najnovších fotografií Márie. „Chápem, že je podmienečne prepustená a jej trest ešte nevypršal, ale je úplne smiešne myslieť si, že niekto dokáže urobiť to, čo ona, a vyjsť tak rýchlo do ulíc. Bola som šokovaná, keď som videla jej obrázky a zistila, že je vonku z väzenia. Netušila som to," citoval reakciu Rachel, sestry zavraždeného klenotníka, britský denník Daily Mail.

Predčasné prepustenie z väzenia usvedčenej Márie nedokáže Rachel pochopiť. „Vždy sa snažila naznačiť, že je nevinná a neurobila to, za čo bola usvedčená, a tvrdila, že sa Andy zastrelil počas bitky sám, čo je, ako všetci vieme, len hlúposť. Vždy verí svojim vlastným klamstvám. To, čo spáchala, bola chladnokrvná vražda. Zastrelila Andyho, keď padal alebo bol na podlahe. Nezabila ho náhodou, zabila ho úmyselne a môže byť tam vonku. Je to neprijateľné," dodala nahnevaná sestra zavraždeného muža, ktorej pohľad na nové Máriine fotografie musel poriadne dvihnúť tlak.

Mária sa totiž po prepustení chváli na sociálnej sieti sexi zábermi svojho tela v bikinách, chytaním bronzu na slnečnej pláži či novými selfie zábermi. "Pred dvoma týždňami zverejnila Kukučová fotky, ako sedí pri stole s rodičmi Dankou a Ľubomírom. Podľa textu nafotená v reštaurácii nákupného centra na Malorke," píše na svojom webe Plus Sedmička, ktorá pripomenula aj príbeh Márie a osudný deň, keď mala zavraždiť svojho expartnera.

