Európska únia pomôže Ukrajine pri obnove krajiny po skončení ruskej invázie. Uviedla to v piatok počas návštevy Kyjeva predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolová. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters.

"Európsky parlament, Európska únia a ľudia v Európe stoja pri Ukrajine. Preto som dnes tu," povedala Metsolová bezprostredne po príchode do Kyjeva. V hlavnom meste Ukrajiny šéfka EP absolvovala rokovanie s predsedom ukrajinského parlamentu Ruslanom Stefančukom.

"Som rád, že môžem privítať predsedníčku EP v Kyjeve. Tento krok je mimoriadne dôležitým a symbolickým vyjadrením solidarity s ukrajinským ľudom a silným signálom politickej podpory. Zostávame pevní v našej jednote, v našom odhodlaní a v našej reakcii na ruskú agresiu," uviedol po rokovaniach Stefančuk.

"Pomôžeme Vám znovu vybudovať Vaše mestá, keď sa skončí táto nezákonná, nevyprovokovaná a zbytočná vojna," povedala šéfka EP počas spoločnej tlačovej konferencie. Išlo o jeden z troch sľubov, ktoré Metsolová predniesla v Kyjeve. Okrem toho Ukrajine sľúbila, že Európska únia uznáva európske ambície Kyjeva a "túžbu stať sa kandidátskou krajinou" na vstup do EÚ. "Pri dosahovaní tohto cieľa sa môžete spoľahnúť na plnú podporu Európskeho parlamentu," dodala Metsolová. Okrem toho vyhlásila, že EÚ nedovolí Putinovi zahrávať sa so svetovým poriadkom založeným na pravidlách, pretože ruská invázia na Ukrajinu postavila Rusko do priamej konfrontácie s Európou.

Stefančuk uviedol, že s Metsolovou diskutovali aj o pokračujúcich medzinárodných sankciách voči Moskve a ďalej o humanitárnej a vojenskej pomoci Ukrajine.

Agentúry DPA aj Reuters v súvislosti s návštevou Metsolovej v Kyjeve zhodne pripomenuli, že na Ukrajinu sa v marci vydali premiéri Česka, Poľska a Slovinska, ktorí sa stretli s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Išlo podľa nich o prejav solidarity s Ukrajinou. Slovenský premiér Eduard Heger do Kyjeva necestoval, lebo mu to neodporúčali bezpečnostné zložky. Neskôr uviedol, že ľutuje, ak niekoho sklamal.