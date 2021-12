Vakcína alebo pokuta – pre mnohých Slovákov a Európanov celkovo čosi nepredstaviteľné. Napriek tomu si súčasná zúfalá situácia očividne vyžaduje aj zúfalé riešenia, nakoľko čoraz viac krajín postupne zavádza povinné očkovanie. Najnovšie sa do celej problematiky vložila aj predsedníčka EK von der Leyenová, ktorá si myslí, že je načase diskutovať o zavedení povinného očkovania v celom eurobloku.

Pravdou je, že zhruba tretina zo 450-miliónovej EÚ stále nie je zaočkovaná a podľa eurokomisárky by lídri mali diskutovať o tom, ako ľudí motivovať k očkovaniu a potenciálne aj premýšľať nad tým, že by sa vakcína stala povinnosťou.

Anketa Malo by byť podľa vás očkovanie povinné? Áno 19% Nie 81% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Vakcína alebo 100-eurová pokuta

Zatiaľ čo Rakúsko je nateraz jediným štátom, ktorý zaviedol povinnú vakcináciu celoplošne (a Nemecko nad tým uvažuje tiež), iné krajiny očkovanie nariadili len určitým skupinám. V Grécku bude očkovanie povinné pre seniorov nad 60 rokov pod hrozbou 100-eurovej pokuty. Povinnú vakcínu pre starších ľudí či ohrozené profesie už zaviedli – alebo chcú zaviesť – napríklad Indonézia, Kanada, Dánsko, Maďarsko, Lotyšsko, Rusko, Taliansko, Turecko, Ukrajina, USA, Británia, Francúzsko, Grécko a Čína.

Za povinné očkovanie sa v Česku vyslovili aj prezident Miloš Zeman a dosluhujúci minister zdravotníctva Adam Vojtěch. Krajina by k nemu mala pristúpiť od 1. marca 2022, teda mesiac po Rakúsku, no na rozdiel od Rakúšanov by sa malo vzťahovať len na zdravotníkov, pracovníkov v sociálnych službách, hasičov, policajtov, vojakov, väzenskú službu.

Problémy hlavne pre neočkovaných

Tlak na jednotlivé vlády vyvíja aktuálne najmä nový variant koronavírusu nazvaný omikron, ktorý je mimoriadne infekčný. V Južnej Afrike, odkiaľ pochádza, sa podľa britského denníka Daily Mail postaral o 403-percentný nárast prípadov za týždeň. Zatiaľ čo odborníci zatiaľ nevedia určiť, či je omikron nebezpečnejší než delta, podľa dostupných dát vyvoláva skôr miernejšie príznaky ochorenia COVID-19.

Súčasne však experti vystríhajú pred tým, že problémy s omikronom môžu mať nezaočkované osoby, ktoré tvoria v JAR až 87 percent hospitalizácií na covid.

Omikron, ktorý má oproti variantu delta až dvojnásobný počet mutácií na tzv. spike proteíne, vďaka ktorému vírus preniká do nášho tela, hlásili už v desiatkach krajín sveta, najnovšie v Írsku, Brazílii, Dánsku či Saudskej Arábii. Štáty preto masívne zatvárajú hranice a zakazujú lety do Južnej Afriky, podľa štátneho tajomníka Martina Klusa by však Slovensko malo ísť skôr cestou sprísnených kontrol na hraniciach a nie ich zatvorenia, ktoré škodí ekonomike.

Prečítajte si aj: