Ruského prezidenta Vladimira Putina, na ktorého Medzinárodný trestný súd (ICC) vydal medzinárodný zatykač, by v prípade príchodu do Maďarska tamojšie orgány nezadržali. Podľa servera privatbankar.hu to vo štvrtok v Budapešti oznámil šéf úradu vlády Gergely Gulyás, informuje spravodajca TASR v Budapešti.