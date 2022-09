Šéf štátnej spoločnosti Ukrajinské železnice Oleksandr Kamyšin chce dosiahnuť viac cezhraničných spojení so západnými susedmi. Uviedol to v utorok v Berlíne pre nemeckú tlačovú agentúru DPA.

"Rozhodli sme sa: ideme do Európy," vyhlásil Kamyšin. "Na to potrebujeme skutočné prepojenie s európskou infraštruktúrou," vysvetlil. Pred ruskou inváziou ušli do zahraničia milióny Ukrajincov a vysoký dopyt po preprave bude počas celej vojny a aj dlho potom. "Ľudia sa budú chcieť pohybovať medzi krajinami," povedal Kamyšin.

Nedávno boli rozšírené železničné spoje do Moldavska, Rumunska a Poľska. "Aj napriek vojne sme vybudovali 50 kilometrov nových tratí. A budujeme ďalšie, do konca tohto roka ich bude dvakrát toľko," spresnil. Za dôležité tiež považuje posilniť nákladné koridory cez európske prístavy. Vysvetlil, že Ukrajinské železnice vyvezú mesačne 1,5 milióna až dva milióny ton obilnín.

"Mohli by sme vyviezť päť až sedem miliónov ton mesačne," upozornil. "Útočia na nás, potrebujeme zbrane, finančnú pomoc a všetko ostatné. Ale celkovo vzaté, sme podnikavý národ," uviedol pre DPA. Európskych prevádzkovateľov železničnej dopravy vyzval, aby viac spolupracovali s Ukrajinou.

Železnice sú stálym terčom útokov ruskej armády, pri ktorých doteraz zahynulo 244 železničiarov, uviedol Kamyšin. Dodal, že často cestuje popri frontových líniách alebo po znovu dobytých oblastiach, kde sprevádza aj odmínovačov a opravárov. "Ťažko by mi padlo poslať zamestnancov niekam, kde by som sám nebol," doplnil.