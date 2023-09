"Čím silnejšie je Poľsko, tým viac vie pomôcť Ukrajine," uviedol Rau. Poľsko je od začiatku ruskej invázie jedným z najvernejších spojencov Ukrajiny. Vzťahy medzi oboma krajinami sa však vyostrili po predĺžení zákazu dovozu ukrajinských poľnohospodárskych produktov do Poľska, Maďarska a na Slovensko. Ukrajina následne podala sťažnosť na pôde Svetovej obchodnej organizácie.

"Budeme aj naďalej pomáhať Ukrajine, no musíme pomáhať aj našim farmárom... Chceli by sme, aby z vojny vzišiel silný ukrajinský štát s pulzujúcou ekonomikou a nehovoríme to do vetra. Potvrdzujeme to našim konaním," uviedol Rau.

Minister poukázal na to, že Poľsko nikdy nemalo byť hlavným prijímateľom ukrajinského obilia a pred vojnou putovala väčšina obilia z Ukrajiny do rozvojových krajín v Afrike a Ázii.

Poľská vláda vo štvrtok tiež potvrdila, že Poľsko pokračuje v dodávkach zbraní Ukrajine v súlade so svojimi záväzkami. Reagovala tak na špekulácie o zastavení dodávok, ktoré vyvolali slová premiéra Mateusza Morawieckeho.