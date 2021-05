Predseda Európskeho parlamentu (EP) David Sassoli na znak solidarity so zadržaným novinárom a blogerom Ramanom Pratasevičom vyzval letiská v celej EÚ, aby vystavili fotografie tohto kritika bieloruského vládneho režimu.

Sassoli v správe pre médiá privítal opatrenia, ktoré v pondelok večer prijali lídri EÚ v súvislosti s vynútením odklonením lietadla letiaceho z Atén do Vilniusu. Bielorusko pod falošnou hrozbou bombového útoku prinútilo lietadlo pristáť v Minsku, pričom zadržalo Prataseviča, ktorý kriticky vystupuje proti režimu Alexandra Lukašenka a ktorý z exilu v zahraničí po zmanipulovaných prezidentských voľbách pomáhal organizovať vlaňajšie občianske protesty.

"Vítam cielené a osobné sankcie proti členom bieloruského režimu, blokovanie preletov nad Bieloruskom pre letecké spoločnosti EÚ a opatrenia proti bieloruským leteckým spoločnostiam, najmä voči spoločnosti BelAvia. Tiež si myslím, že by bolo veľmi pozitívnym gestom, ak by sa na hlavných letiskách členských štátov Európskej únie zobrazila fotografia Ramana, ktorá by bola znakom solidarity a ukázala, že ho nesklameme," uviedol Sassoli vo vyhlásení.

Matka bieloruského novinára tvrdí, že jej syna vo väzení mučia

Natalľa Pratasevičová, matka zadržaného bieloruského novinára a aktivistu Ramana Prataseviča, v utorok vyhlásila, že jej syna vo väzení mučia. Dôkazom je podľa nej video, v ktorom sa Pratasevič priznáva k zorganizovaniu masových protivládnych zhromaždení.

"Nie som chirurg, ale je jasné, že ho udreli do nosa a možno mu ho aj zlomili. Podľa toho, čo vidím, ho škrtili a bili, aby z neho dostali priznanie. Dokonca aj pod vrstvou make-upu je badateľný žltkastý nádych, to sú pravdepodobne modriny, zakryté púdrom," uviedla Pratasevičová. Jej syn mal podľa nej tiež opuchnuté líce.

Pratasevičová žije spolu so svojím mužov v exile v Poľsku. Vyjadrila obavy aj o osud Pratasevičovej priateľky Sofie Sapegovej, ktorá bola taktiež zadržaná. Pratasevičová si myslí, že by ju mohli mučiť, aby tak zlomili jej syna.

Sapegová sa na videonahrávke zverejnenej v utorok taktiež priznala bieloruským úradom k tomu, že na sociálnej sieti Telegram viedla stránku s názvom "Čierna kniha Bieloruska", na ktorej boli uverejňované osobné informácie o bieloruských príslušníkoch bezpečnostných služieb, informovala agentúra TASS. Sapegová je ruská občianska a podľa TASS sa v utorok stretla aj s predstaviteľmi ruskej ambasády.

Exilová vodkyňa bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská v utorok taktiež uviedla, že "nemá žiadne pochybnosti" o tom, že Prataseviča v bieloruskom väzení mučia.

Bieloruský opozičný novinár a aktivista Pratasevič a jeho priateľka Sofia Sapegová boli zadržaní 23. mája na letisku v Minsku po tom, ako bolo lietadlo spoločnosti Ryanair počas letu z Atén do Vilniusu donútené pristáť v Bielorusku – údajne z dôvodu vyhrážok o bombe na palube, ktoré sa ukázali ako nepravdivé.