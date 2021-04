Subkontinent momentálne čelí mohutnej druhej vlne nákazy, ktorá stále rastie, komentuje AFP. Denný nárast novoinfikovaných sa od začiatku apríla viac ako zdvojnásobil a celkový počet nakazených od začiatku pandémie dosiahol 14,1 milióna.

Zdravotné úrady zároveň zaznamenali aj 1038 úmrtí súvisiacich s chorobou COVID-19, ktorú koronavírus spôsobuje. Doteraz podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva zomrelo v súvislosti s covidom dovedna takmer 175.000 osôb.

V Indii, ktorá má takmer 1,4 miliardy obyvateľov, bolo dosiaľ podaných zhruba 111 miliónov dávok vakcín proti covidu, vyplýva z údajov amerického denníka The New York Times. Krajina donedávna používala dva druhy očkovacej látky proti koronavírusu, a to od firmy AstraZeneca a tiež vakcínu s názvom Covaxin od indickej spoločnosti Bharat Biotech.

V utorok však schválila na núdzové použitie aj ruskú protikoronavírusovú vakcínu Sputnik V.