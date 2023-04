Ryanair je pripravený vrátiť sa na Ukrajinu! Avšak, až po skončení vojny... ×

Írske aerolínie Ryanair by sa mohli na Ukrajinu vrátiť do dvoch týždňov po skončení vojny, pričom sa plánujú stať najväčšou leteckou spoločnosťou v krajine. Povedal to v stredu šéf spoločnosti Michael O'Leary.