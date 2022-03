Neutrálny štatút Ukrajiny a to, že táto krajina nevstúpi do NATO, je podľa jeho slov jednou z "kľúčových záležitostí rozhovorov". "Je to záležitosť, v ktorej sa postoje oboch strán maximálne priblížili," povedal Medinskij pre ruské tlačové agentúry.

Obe krajiny sú podľa jeho vyjadrení v "polovici cesty" v oblasti záležitostí súvisiacich s demilitarizáciou Ukrajiny.

Rusko 21. februára uznalo nezávislosť dvoch separatistických regiónov na východe Ukrajiny - Luhanskej ľudovej republiky (ĽLR) a Doneckej ľudovej republiky (DĽR). O tri dni neskôr začalo inváziu na Ukrajinu.

Stretnutie medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským je podľa Medinského možné uskutočniť po tom, ako vyjednávači dosiahnu návrh dohody o ukončení bojov a vlády oboch krajín tento návrh schvália.