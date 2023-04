Zástupca ruského veľvyslanca pri OSN Dmitrij Poľanskij popiera, že by Moskva v spojitosti s hromadným presunom ukrajinských detí do Ruska páchala vojnové zločiny. Podľa jeho slov ruská armáda ukrajinské deti v skutočnosti "zachraňuje". TASR správu prevzala z britskej spravodajskej stanice Sky News.

Nezákonné deportácie detí sú vojnovým zločinom. A práve za takéto násilné vysídľovanie maloletých na územie Ruskej federácie vydal Medzinárodný trestný súd 17. marca zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina. Pre podobné obvinenia vydal ICC zatykač aj na ruskú komisárku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú

"Samozrejme, že nejde o vojnový zločin. Boli sme obvinení z krádeže detí, ale v skutočnosti zachraňujeme deti pred ukrajinskou armádou," povedal Poľanskij v rozhovore pre Sky News. Podľa jeho slov ide len o ďalšiu negatívnu kampaň proti Rusku, ktorá sa, žiaľ, dotýka detí.

Dodal, že Moskva neporušuje článok 49 Ženevských dohovorov, ktorý sa týka masových deportácii obyvateľstva. "Títo ľudia chodia (do Ruska) dobrovoľne. Od februára 2014 prišlo do Ruska päť miliónov obyvateľov Ukrajiny... vrátane viac ako 730.000 detí, z ktorých veľká väčšina prišla so svojimi rodičmi alebo príbuznými," uviedol.

Podľa neho prichádzajú do Ruska aj siroty, ktoré si však do opatery dočasne berú pestúnske rodiny. "Nie je to adopcia, je to opatrovníctvo, to je iná situácia," povedal.

Poľanskij tvrdí, že Rusko v tejto záležitosti spolupracuje s Medzinárodným výborom Červeného kríža (MVČK) a ďalšími medzinárodnými organizáciami. Podľa jeho slov však problém spočíva v tom, že potrebujú priame výzvy od rodičov na Ukrajine, ktorí hľadajú svoje deti.

Veľvyslankyňa USA pre globálne trestné súdnictvo Beth Van Schaacková uviedla, že Rusko systematicky presídľuje deti z Ukrajiny. Podľa pozorovateľského centra konfliktu z Yaleovej univerzity v americkom Connecticute bolo od začiatku vojny na Ukrajine do táborov v Rusku násilne deportovaných viac ako 6000 detí, podľa veľvyslankyne však môže byť počet nezvestných detí ešte vyšší.