Ruský šéf diplomacie Lavrov a jeho prekvapivá otočka: Letel do Pekingu, skončil nazad v Moskve

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov (71) odletel pčas predminulej noci do čínskeho Pekingu, no podľa nemeckého denníka Bild sa nad Sibírou jeho lietadlo otočilo a po 2800 kilometroch vrátilo do Moskvy.