Tri mesiace od začiatku vojny na Ukrajine možno pozorovať, že režim ruského prezidenta Vladimira Putina je preťažený. Myslí si to bývalý námestník ruského ministra energetiky a súčasný predstaviteľ tamojšej opozície žijúci v exile Vladimir Milov. Podľa neho sú v súčasnosti otvorené dva fronty vojny. Okrem vojenskej podpory Ukrajine a sankciám voči Rusku treba podľa neho otvoriť ešte pomyselný tretí front, ktorý by prispel k zmene vnímania Putinovej politiky v samotnom Rusku. To by podľa neho mohlo predznamenať koniec tamojšieho režimu. TASR informácie prevzala od agentúry APA.