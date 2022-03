Ruský minister obrany Sergej Šojgu sa už takmer dva týždne neukázal na verejnosti. Poukázala na to v stredu nemecká verejnoprávna televízia a rozhlas Deutsche Welle, ktorá sa odvoláva na ruské médiá.

Šojgu sa naposledy objavil na verejnosti 11. marca, keď sa zúčastnil na odovzdávaní štátnych vyznamenaní vojakom, ktorí sa zúčastnili na vojenskej operácii na Ukrajine. Šéfa ruského rezortu obrany tak na verejnosti nevideli už 12 dní. Od začiatku vojny na Ukrajine pritom ubehlo už 28 dní, poukazuje Deutsche Welle.

Ruské médiá upozornili na to, že do 11. marca sa Šojgu objavoval v ruských správach takmer každý deň. Na zmiznutie ruského ministra obrany ako prvý upozornil novinár spravodajského portálu Mediazona Dmitrij Treščanin. Investigatívni novinári s odvolaním sa na nemenované zdroje z blízkeho okruhu Šojgua uvádzajú, že minister má problémy so srdcom.

Okrem toho si médiá všimli, že sa zo správ vytratil aj náčelník generálneho štábu ruských ozbrojených síl Valerij Gerasimov. O verejných udalostiach, na ktorých by sa zúčastnil, sa rovnako nepísalo už od 11. marca. Naposledy sa 11. marca objavila správa o jeho rokovaniach s tureckým náprotivkom Yašarom Gülerom.