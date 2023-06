„Myslím si, že najprv pôjde do Bieloruska, ale predpokladám, že z Bieloruska odíde do Afriky a bude niekde v džungli," povedal Kasianov pre BBC. „Putin mu to nemôže odpustiť," dodal.

Šéf súkromnej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin vyhlásil, že ruský prezident Vladimir Putin sa "veľmi mýli", keď ho označuje za zradcu. Prigožin tak reagoval na Putinov prejav v súvislosti s pokusom vagnerovcov o zvrhnutie velenia ruskej armády. Zdroj: TASR/AP

Šéf wagnerovcov podľa Kasianova zničil Putinovu stabilitu a nad životom Prigožina preto bude visieť veľký otáznik. Pre Putina je podľa ruského expremiéra vzbura Wagnerovej skupiny „začiatkom konca je teraz vo veľkých ťažkostiach".

Michail Kasianov bol predsedom ruskej vlády v rokoch 2000 až 2004, keď už bol Putin prezidentom. Po tom, ako ho z postu premiéra Putin odvolal, sa Kasianov stal jedným z popredných kritikov ruského prezidenta.