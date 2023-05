Útok bezpilotných lietadiel na Kremeľ má na svedomí ruská militantná skupina, nie ukrajinská armáda. Ako referuje spravodajský web CNN, povedal to niekdajší poslanec ruskej Štátnej dumy Iľja Ponomariov, ktorý vystupuje proti súčasnej ruskej vláde.

V rozhovore pre CNN Ponomariov povedal, že „je to jedna z ruských partizánskych skupín“. „Viac nemôžem povedať, keďže sa k zodpovednosti ešte verejne neprihlásili,“ podotkol.

Ponomariov momentálne žije v exile na Ukrajine a v Poľsku. Bol jediným ruským poslancom, ktorý v roku 2014 hlasoval proti nezákonnej anexii Krymu, a odvtedy je podľa ruských úradov zaradený na zoznam osôb podozrivých z terorizmu.

Podľa Ponomariova sú členmi partizánskej skupiny v Rusku zvyčajne „mladí, študenti, obyvatelia veľkých miest“, pričom operujú v približne 40 mestách po celom Rusku. Poznamenal, že každá skupina má svoje vlastné zameranie, napríklad železničné sabotáže, hackerské útoky a podobne.

„To, čo Putin 'predáva' národu a najmä elitám, je pocit nezraniteľnosti a bezpečnosti. A partizáni ničia oboje. V skutočnosti hovoria, že vojna je tu a vy nie ste v bezpečí,“ povedal Ponomariov.

Rusko obvinilo zo spomenutého útoku bezpilotných lietadiel Ukrajinu, no Kyjiv kategoricky odmietol účasť na útoku. „Neútočíme na Kremeľ, pretože to v prvom rade nevyrieši žiadne vojenské problémy. Absolútne. A z pohľadu prípravy našich útočných opatrení je to mimoriadne nevýhodné,“ vyjadril sa poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak.