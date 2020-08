Informoval o tom v nedeľu magazín Der Spiegel. Moskovský denník napísal, že "všetky aktivity" Navaľného o jeho pohybe po meste a kontaktoch boli pod kontrolou úradov.

Tie evidovali informácie o tom, kde a s kým sa politik stretol, koľko hotelových izieb si Navaľného tím rezervoval, ako i to, že samotný Navaľnyj sa rozhodol nespať v izbe, ktorá bola rezervovaná na jeho meno.

Tajné služby monitorovali aj to, kedy si Navaľného tím objednal suši či to, že pili vodu a ovocnú šťavu.

Nič podozrivé, čo by sa mohlo týkať jeho údajne otravy, však úrady údajne nezistili.

Ešte stále však čakajú na laboratórne výsledky vzoriek, ktoré polícia odobrala zo všetkých miest, kde sa Navaľnyj pohyboval. Tie by mali byť známe v pondelok a neskôr počas týždňa majú prísť výsledky testov na rádioaktívny materiál.

"Rozsah sledovania ma vôbec neprekvapuje, boli sme si toho vedomí," napísala v nedeľu na Twitteri Navaľného hovorkyňa Kira Jarmyšová. "Zarážajúce však je, že neváhali o tom povedať všetkým," komentovala zverejnenú správu.

