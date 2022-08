Správy o možnom úteku Stremousova prichádzajú deň po tom, čo Kyjev spustil podľa ukrajinských médií protiútok v Chersonskej oblasti.

Vo videách, ktoré Stremousov zverejnil na Telegrame, uisťuje obyvateľov tejto oblasti, že "všetko je v poriadku", a že bude "ďalej cestovať po Chersone". Prirovnal tiež ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského k nacistickému vodcovi Adolfovi Hitlerovi a tvrdil, že ukrajinská armáda v Chersone utrpela porážku.

1/ 🤡Kirill Stremousov (deputy commander of the Kherson occupation administration) filmed a video greeting to the residents that Kherson will remain Russian forever. The video was filmed from the Mariott Hotel in Voronezh (38 Revolutionary Avenue) 👇 pic.twitter.com/kmMHG6i0pl

Analýza pozadia za Stremousovom však ukazuje, že video bolo zrejme natáčané v hoteli Marriott v ruskom meste Voronež.

Poukázal na to na Telegrame ukrajinský aktivista Serhij Sternenko, podľa ktorého v zábere za oknom vidno voronežskú Katedrálu Zvestovania. Televízia Sky News tiež uvádza, že vo Voroneži sa nachádzajú aj ďalšie budovy, ktoré vidieť na videu za oknom.

Collaborator Stremousov run away from Kherson to Voronezh, Russia.

He lives in the Marriott Hotel. @Marriott is registered in #USA.

Why then is this company still working in russia?@MarriottIntl #sanctions #RussiaIsATerroristState #StopRussiaNOW #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/7DoKqmfagv