Rusko vydá novú učebnicu dejepisu pre študentov: Aha, ako si Putin poupravil históriu! ×

Nová učebnica dejepisu určená pre študentov od 16 do 18 rokov sa do ruských škôl dostane začiatkom septembra pri príležitosti nového školského roka. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters, podľa ktorej obsah učebnice odráža pohľad ruského prezidenta Vladimira Putina na vzťahy so Západom či jeho interpretáciu príčin vojny na Ukrajine.