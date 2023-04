"Rusko páchaním nevysloviteľných krutostí zbúralo základy ľudskosti," napísal Kuleba v komentári pre nedeľné vydanie nemeckého denníka Die Welt.

V tomto regióne nie je možný skutočný mier, ak sa Moskva nebude zodpovedať za všetky svoje zločiny, napísal šéf ukrajinskej diplomacie.

Nádeje na 21. storočie v mieri boli skoro zničené, píše v článku Kuleba. "Namiesto toho nás Rusko hodilo naspäť až do 19. storočia poznamenaného koloniálnymi výbojmi," dodal. "Vojna na Ukrajine ukázala, že bezpečie v regióne je nedeliteľné. Hrozba voči jednému je hrozbou voči všetkým."

Podľa ministra sa o budúcnosti euroatlantickej bezpečnosti "rozhodne na bojisku na Ukrajine".

Kuleba odmietol výzvy na urýchlené rokovania Kyjeva s Moskvou.

"Ak by sme teraz urobili chybu a nejako by sme ruského prezidenta Vladimira Putina odmenili za jeho agresiu - namiesto jeho porážky, aby mali ponaučenie aj všetci ďalší prípadní agresori -, budúcnosť Ukrajiny, Európy a celého sveta by bola ohrozená," napísal Kuleba.

Skutočný mier sa podľa neho dá dosiahnuť iba obnovením medzinárodne uznaných hraníc Ukrajiny. Ukrajina sa bráni proti ruskej invázii už takmer 14 mesiacov, pripomenula DPA.