Rusko prostredníctvom diplomatických kanálov varovalo Fínsko a Švédsko pred dôsledkami, ktoré by mal ich prípadný vstup do Severoatlantickej Aliancie.

Nové vyhrážky zo strany Moskvy zazneli v deň, keď o možnom členstve v NATO začali rokovať fínski poslanci. TASR správu prevzala z fínskej verejnoprávnej televízie Yle. "Všetky naše varovania sme (Fínsku a Švédsku) tlmočili verejne aj prostredníctvom bilaterálnych kanálov. Vedia o tom, takže by nemali byť ničím zaskočení. Boli informovaní o všetkom, k čomu to (vstup do NATO) povedie," vyhlásila pre ruskú štátnu televíziu Rossija 24 hovorkyňa rezortu diplomacie v Moskve Marija Zacharovová.

NATO sa podľa nej už nejakú dobu snaží obe severské krajiny začleniť do svojich štruktúr, a to aj prostredníctvom vojenských cvičení či spoločného výcviku. Aké dôsledky by mal vstup Fínska a Švédska do Severoatlantickej aliancie však Zacharovová nekonkretizovala.

Jeden z najbližších spojencov ruského prezidenta Vladimira Putina, podpredseda Rady bezpečnosti Ruskej federácie Dmitrij Medvedev, minulý týždeň vyhlásil, že by Moskva v takomto prípade posilnila svoje pozemné, námorné aj vzdušné sily v oblasti Baltského mora, čo by zahŕňalo aj rozmiestnenie jadrových zbraní.

