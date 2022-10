AFP pripomenula, že Donecká oblasť je jedným zo štyroch ukrajinských regiónov anektovaných v piatok Ruskom. "V súvislosti so vznikom hrozby obkľúčenia boli spojenecké jednotky stiahnuté z osady Krasnyj Lyman na výhodnejšie pozície," uviedlo ruské ministerstvo obrany na svojom dennom brífingu po tom, ako ukrajinská armáda vyhlásila, že v blízkosti mesta "obkľúčila" niekoľko tisíc ruských vojakov.

Britská stanica BBC poznamenala, že ruské ministerstvo obrany nespresnilo, kde sa spomínaní "výhodnejšie pozície" nachádzajú. BBC vo svojej správe v súvislosti s vysvetlením o presune ruských jednotiek z Lymanu na "výhodnejšie pozície" pripomenula, že keď ruská armáda musela ustúpiť z Charkovskej oblasti - pričom sa stiahla z lokalít Balaklija, Kupiansk, Izium a množstva ďalších -,ruské ministerstvo obrany to označilo za "presun skupiny jednotiek Izium-Balaklija" na územie samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR).

Keď sa ruské jednotky stiahli z územia Kyjevskej, Sumskej a Černihivskej oblasti, ako aj Hadieho ostrova, ruský rezort obrany hovoril o "geste dobrej vôle," dodala BBC. Ruské ministerstvo vo svojich zvodkách stále používa názov Krasnyj Lyman. Ukrajinský parlament však v roku 2016 - v rámci zákona o odstraňovaní symbolov komunizmu - zmenili názov mesta na Lyman.

Ukrajinské ministerstvo obrany na sociálnej sieti Twitter zverejnilo video, na ktorom je zachytené, ako dvaja vojaci rozťahujú žlto-modrú ukrajinskú vlajku na znak označujúci hranice mesta. „Armáda bude mať vždy rozhodujúci hlas v dnešných aj akýchkoľvek budúcich referendách,“ dodalo ministerstvo v ostrom odkaze. Uviedol to spravodajský portál The New York Times.

Mesto sa nachádza na brehoch rieky Siversky Donec, čo znamená, že jeho opätovné dobytie ukrajinskými silami by im mohlo poskytnúť strategickú oporu pre ďalší postup na východ. Vyvinulo by to tiež ďalší tlak na Kremeľ, ktorý momentálne čelí nie len neúspechom na bojisku, ale aj protestom proti čiastočnej mobilizácií.