WA 43 Bachmut - Vojak 3. samostatnej ukrajinskej útočnej brigády skáče do úkrytu počas paľby pri meste Bachmut v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny počas prudkých bojov medzi ukrajinskou a ruskou armádou v pondelok 4. septembra 2023. FOTO TASR/AP A soldier of Ukraine's 3rd Separate Assault Brigade jumps in a trench under the shelling near Bakhmut, the site of fierce battles with the Russian forces in the Donetsk region, Ukraine, Monday, Sept. 4, 2023. (AP Photo/Libkos)

Zdroj: LIBKOS